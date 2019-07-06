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  • 07.07.2019 02:59
  • Son Güncelleme: 07.07.2019 02:59

Son dakika: 'dan açıklaması! " ile anlaştık"

ve 'nin kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı inde önemli bir gelişme yaşandı. Kulübü gece yarısı yaptığı resmi açıklamada Vedat Muriç'in transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaştıklarını duyurdu.

Rizespor'dan Muriç açıklaması! Fenerbahçe ile anlaştık

ve 'nin kadrosuna katmak için büyük çaba sarfettiği inde sıcak bir gelişme yaşandı. Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada Vedat Muriç'in transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaştıkları ifade edildi.

"FENERBAHÇE İLE ANLAŞTIK"
Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal yaptığı açıklamada, "Çaykur Rizespor kulübü olarak Fenerbahçe kulübüyle Vedat Muriqi'nin transferi için her konuda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuz Fenerbahçe'yle görüşmelerini sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

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