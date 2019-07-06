Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için büyük çaba sarfettiği Vedat Muriç transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada Vedat Muriç'in transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaştıkları ifade edildi.





"FENERBAHÇE İLE ANLAŞTIK"

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal yaptığı açıklamada, "Çaykur Rizespor kulübü olarak Fenerbahçe kulübüyle Vedat Muriqi'nin transferi için her konuda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuz Fenerbahçe'yle görüşmelerini sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.