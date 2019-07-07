GALATASARAY'DA yeniden Arda Turan sesleri... Sarı-Krımızılı Yönetim, Teknik Direktör Fatih Terim ile kötü olan ilişkisini düzelten Arda Turan için harekete geçti.
YERLİ OYUNCU SAYISI ARTMALI
BARCELONA'NIN Başakşehir'e kiraladığı ve sözleşmesi 2020 yılında sona erecek olan yıldız oyuncu için çalışmalarını hızlandıran Sarı-Kırmızılı Yönetim takımdaki yerli futbolcu sayısını artırmak istiyor. Bilindiği gibi Arda Turan daha önce yaptığı açıklamada futbolu Galatasaray'da bırakmak istediğini dile getirmişti.
İKİLİ ARASINDAN ADETA SU SIZMIYORDU
G.SARAY Teknik Direktörü Fatih Terim ile Arda Turan geçmişte baba-oğul ilişkisi yaşıyordu. İkili yeniden barıştı...
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