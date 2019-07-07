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, ile buzları eriten için yeni bir girişimde bulundu. 32 yaşındaki yıldız da yuvaya dönmeyi çok istiyor. Bilindiği gibi Arda Turan daha önce u Galatasaray'da bırakmak istediğini dile getirmişti.

Arda yuvaya dönüyor

GALATASARAY'DA yeniden sesleri... Sarı-Krımızılı Yönetim, Teknik Direktör Fatih Terim ile kötü olan ilişkisini düzelten Arda Turan için harekete geçti.

YERLİ OYUNCU SAYISI ARTMALI
BARCELONA'NIN 'e kiraladığı ve sözleşmesi 2020 yılında sona erecek olan yıldız oyuncu için çalışmalarını hızlandıran Sarı-Kırmızılı Yönetim takımdaki yerli cu sayısını artırmak istiyor. Bilindiği gibi Arda Turan daha önce yaptığı açıklamada futbolu Galatasaray'da bırakmak istediğini dile getirmişti.

İKİLİ ARASINDAN ADETA SU SIZMIYORDU
G.SARAY ile Arda Turan geçmişte baba-oğul ilişkisi yaşıyordu. İkili yeniden barıştı...

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