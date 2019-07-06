Arda Turan Galatasaray'a geri mi dönüyor? Fatih Terim...
Transfer döneminde gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekipleri hakkında son gelişmeleri Levent Tüzemen yorumları. Vedat Muriç, Garry Rodrigues, Max Kruse ve Arda Turan isimleri hakkında konuşan Tüzemen ayrıca kulüplerin Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşmayı ve yeni MHK yönetimini de değerlendirdi. Arda Turan'ın Galatasaray'a dönüşü ve Fatih Terim ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte Levent Tüzemen'in o açıklamaları.
Rizespor kulübü Galatasaray'ın Vedat Muriç ısrarını parasal fırsata çevirmek için Fenerbahçe'yi hep gündemde tuttu. Rizespor'un tavrını eleştirmemek gerekir. Eğer Muriç'in sözleşmesi sezon sonunda bitmeyip uzun bir mukavelesi olsaydı Rize yönetiminin pazarlıkta eli güçlü olurdu. Vedat Muriç 1 Ocak 2020'de istediği kulüple masaya oturacak ve sezon sonunda elini kolunu sallayıp gidecek.
Zaten Muriç, Rize yönetimine sözleşme yenilemeyeceğini iletti. Ayrıca Muriç'in kariyer planlamasını menajeri Haluk Canatar mükemmel bir stratejiyle yürütüyor. Canatar'ın en önemli özelliği verdiği sözlerin arkasında durması ve oyuncusunun çıkarlarını korumasıdır. Muriç'in "Rize'de kalıyorum" açıklaması polemiklerin önünü keseceği gibi kendisinin de yıpranmasını önleyecektir.