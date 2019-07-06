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Arda Turan Galatasaray'a geri mi dönüyor? Fatih Terim...

Transfer döneminde gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekipleri hakkında son gelişmeleri Levent Tüzemen yorumları. Vedat Muriç, Garry Rodrigues, Max Kruse ve Arda Turan isimleri hakkında konuşan Tüzemen ayrıca kulüplerin Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşmayı ve yeni MHK yönetimini de değerlendirdi. Arda Turan'ın Galatasaray'a dönüşü ve Fatih Terim ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte Levent Tüzemen'in o açıklamaları.

06.07.2019 15:24 - Son Güncelleme: 06.07.2019 15:31
Arda Turan Galatasaray'a geri mi dönüyor? Fatih Terim...

Fotomaç Gazetesi Spor yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray ve Fenerbahçe'deki son transfer gelişmelerini yorumladı. İşte Levent Tüzemen'in sözleri...

Vedat Muriç, Galatasaray tercihindeki ısrarı sebebiyle kulübünde kalacağını açıkladı. Gelinen bu noktayı nasıl yorumluyorsunuz?

Arda Turan Galatasaray'a geri mi dönüyor? Fatih Terim...

Rizespor kulübü Galatasaray'ın Vedat Muriç ısrarını parasal fırsata çevirmek için Fenerbahçe'yi hep gündemde tuttu. Rizespor'un tavrını eleştirmemek gerekir. Eğer Muriç'in sözleşmesi sezon sonunda bitmeyip uzun bir mukavelesi olsaydı Rize yönetiminin pazarlıkta eli güçlü olurdu. Vedat Muriç 1 Ocak 2020'de istediği kulüple masaya oturacak ve sezon sonunda elini kolunu sallayıp gidecek.

Arda Turan Galatasaray'a geri mi dönüyor? Fatih Terim...

Zaten Muriç, Rize yönetimine sözleşme yenilemeyeceğini iletti. Ayrıca Muriç'in kariyer planlamasını menajeri Haluk Canatar mükemmel bir stratejiyle yürütüyor. Canatar'ın en önemli özelliği verdiği sözlerin arkasında durması ve oyuncusunun çıkarlarını korumasıdır. Muriç'in "Rize'de kalıyorum" açıklaması polemiklerin önünü keseceği gibi kendisinin de yıpranmasını önleyecektir.

Arda Turan Galatasaray'a geri mi dönüyor? Fatih Terim...

İnanıyorum ki; Rize yönetimi sezon sonu bedava gideceğini bildiği Muriç'in geç de olsa Galatasaray'a transferine yeşil ışık yakacaktır. Bedeni Rize'de, aklı ve kalbi Galatasaray'da olan Vedat Muriç yeni sezonda Rizespor'a yeterli katkıyı veremez.

Arda Turan Galatasaray'a geri mi dönüyor? Fatih Terim...

Galatasaray'da başarılı bir dönem geçiren Garry Rodrigues 6 ay aradan sonra Fenerbahçe'ye imza atmak üzere… Fenerbahçe'nin bu hamlesini nasıl yorumluyorsunuz?

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