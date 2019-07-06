Arda Turan Galatasaray'a geri mi dönüyor? Fatih Terim...

Transfer döneminde gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekipleri hakkında son gelişmeleri Levent Tüzemen yorumları. Vedat Muriç, Garry Rodrigues, Max Kruse ve Arda Turan isimleri hakkında konuşan Tüzemen ayrıca kulüplerin Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşmayı ve yeni MHK yönetimini de değerlendirdi. Arda Turan'ın Galatasaray'a dönüşü ve Fatih Terim ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte Levent Tüzemen'in o açıklamaları.

06.07.2019 15:24 - Son Güncelleme: 06.07.2019 15:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





