BEŞİKTAŞ, Kanadalı futbolcusu Cyle Larin'in 2.5 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla Belçika ligi takımlarından Zulte Waregem'e kiralandığını açıkladı. Larin, "Waregem benim kaliteme inanıyor" diye konuştu.
BEŞİKTAŞ, Kanadalı futbolcusu Cyle Larin'in 2.5 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla Belçika ligi takımlarından Zulte Waregem'e kiralandığını açıkladı. Larin, "Waregem benim kaliteme inanıyor" diye konuştu.
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