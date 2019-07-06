BEŞİKTAŞ, Kanadalı futbolcusu Cyle Larin'in 2.5 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla Belçika ligi takımlarından Zulte Waregem'e kiralandığını açıkladı. Larin, "Waregem benim kaliteme inanıyor" diye konuştu.