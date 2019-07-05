Yeni sezona Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde başlayan siyah beyazlılar transferde flaş gelişmeler yaşıyor.

Beşiktaş, Cyle Christopher Larin'in 2019-2020 sezon sonuna kadar Belçika takımlarından SV Zulte Waregem'e kiralandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel oyuncularımızdan Cyle Christopher Larin, 2019-2020 sezon sonuna kadar Belçika takımlarından SV Zulte Waregem'e kiralanmıştır. SV Zulte Waregem ile yapılan anlaşmaya göre, kulübün oyuncuyu sezon sonunda 2.500.000 Euro bedelle satın alma opsiyonu bulunmaktadır."