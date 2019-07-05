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  • 05.07.2019 19:46
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 19:46

Son dakika: 'tan ayrıldı

, Cyle Christopher Larin'in 2019-2020 sezon sonuna kadar takımlarından 'e kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!

Yeni sezona Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde başlayan siyah beyazlılar transferde flaş gelişmeler yaşıyor.

, Cyle Christopher Larin'in 2019-2020 sezon sonuna kadar takımlarından 'e kiralandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel oyuncularımızdan Cyle Christopher Larin, 2019-2020 sezon sonuna kadar Belçika takımlarından SV Zulte Waregem'e kiralanmıştır. SV Zulte Waregem ile yapılan anlaşmaya göre, kulübün oyuncuyu sezon sonunda 2.500.000 Euro bedelle satın alma opsiyonu bulunmaktadır."

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