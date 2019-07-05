UEFA, Trabzonspor'un gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edeceği yönündeki bilgilendirme yazısını kulübe ulaştırdı. Trabzonspor, önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında mücadele edebilecek.

A Spor canlı yayınına bağlanan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA Avrupa Ligi'ne katılabileceklerini söyledi.

"UEFA, UEFA Avrupa Ligi'ne katılmamıza izin veriyor ama bunun bazı şartları var. 15 Ekim'e kadar bu şartları yerine getirmek için iznimiz var ama biz bugün itibariyle zaten bu şartları yerine getirmiş durumdayız. Yani UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak için önümüzde bir engel bulunmuyor. Kuraları bekleyeceğiz"

"UEFA 2 SENELİK CEZAYI YAPIŞTIRIRDI"

"Eğer bir Trabzonspor yönetimi olarak doğru işleri yapmasaydık UEFA Disiplin Kurulu bize iki yıllık cezayı yapıştırırdı. Durum bu kadar ciddiydi"

BAŞKAN ERDOĞAN DEVREYE GİRMİŞTİ

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp olarak yaşadıkları sıkıntının çözümünde destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmişti:

'Komite 'Her ne kadar da bizimle yapılan anlaşma şartlarına uyulmamışsa da yeni görev alan yönetimin yapmış olduğu uygulamalar, ekonomik uygulamalar, transferde gösterilen özen, altyapıya verilen önem, A takımda yer alan 19 futbolcunun 17'sinin altyapıdan gelmiş olması, seyirci hasılatında ve ürün satışlarındaki artış göz önüne alınarak Trabzonspor'un bu sene belirli bir ceza ödeyerek, Avrupa gelirlenin yüzde 50'sine el konulması şeklinde ceza uygulanabilir' diyor. Disiplin kurulu kararını vermeden 'ceza geliyor ya da gelmiyor' denemez. Biz zaten geldiğimizden bu yana hemen her gün bir sıkıntı ile karşı karşıyayız. Hatta bugün içinden çıkamayacağımız noktayla gelmiş olduğumuz bir sorunda, kendisine buradan şükranlarımı arz ediyorum, Sayın Cumhurbaşkanımızın devreye girmesi ile çözüme ulaştı. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu sorunun ortadan kalkmasında göstermiş oldukları çabadan dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Çok çabuk karar verilmesi gerekiyordu, Sayın Cumhurbaşkanımız devreye girmesi ile bu sorunu sıkıntısız şekilde atlattık. Allah'a şükürler olsun. Tabii bu Trabzonspor'un sorunları bitti anlamına gelmesin. Her zaman sıkıntılarla karşılaşan bin kulübüz. Hazirandaki kura çekimini göz önüne aldığımızda 2-3 hafta içinde disiplin kurulunun kararı vermesini bekliyoruz. Hem bizim için hem F.Bahçe için karar verecekler.'