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Fenerbahçe 'de ısrarcı

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren F.Bahçe, için yoğun mesaide. ’ın gidişi sonrasında ön libero arayan Kanarya, 31 yaşındaki milli oyuncu için ’e 2 milyon Euro’luk teklifte bulundu...

Fener'in Mahmut ısrarı

F.BAHÇE transferde gaza bastı. Murat Sağlam, Emre Belözoğlu, Allahyar ve Max Kruse'yi kadrosuna katan Sarı- Lacivertliler, orta sahaya yeni bir takviye daha yapmak istiyor. Ersun Yanal, Başakşehirli 'in alınmasında ısrarcı.

TOPAL'IN YERİNE MAHMUT
MEHMET Topal'ın gidişi sonrasında orta sahaya defansif yönü güçlü bir isim arayan Kanarya Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Mahmut Tekdemir için çalışmalarını hızlandırdı.

YÖNETİCİ GİBİ ÇALIŞIYOR
BU transfer için F.Bahçe'nin yeni transferi 'nun aracılık yaptığı öğrenildi. 'den takım arkadaşı Mahmut'u takıma kazandırmak isteyen Emre yönetici gibi çalışıyor.

2 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ
F.BAHÇE'NİN kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan Mahmut Tekdemir için 2 milyon Euro'luk yeni bir teklifte bulunduğu ve beklemeye geçtiği belirtildi.

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