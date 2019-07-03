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  • 03.07.2019 12:16
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 12:16

'de şoku

Geçtiğimiz günlerde 15 milyon euro bonservis bedeli ile 'ye transfer olan , takımıyla çıktığı antrenmanda sakatlık geçirdi. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada milli oyuncunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Schalke'de Ozan Kabak şoku

Alman temsilcisi 04'e geçtiğimiz günlerde transfer olan milli futbolcu 'ın antrenmanda sakatlandığı ve tedavisinin 2-3 hafta süreceği açıklandı.

Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'tan Schalke 04'e 15 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan milli futbolcu Ozan Kabak'tan kötü haber geldi.

Yeni takımı ile 2019-2020 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Ozan, antrenmanda sakatlandı.

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, antrenmanda ayağına aldığı darbe nedeniyle sakatlanan Ozan Kabak'ın tedavisinin 2-3 hafta süreceği duyuruldu. Genç futbolcunun takımdan ayrı bireysel olarak çalışmalarını sürdüreceğini ifade edildi.

19 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde Alman ekibi ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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