Bundesliga'da beklenen transfer gerçekleşti. Milli futbolcumuz Ozan Kabak, Almanya Birinci Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke 04'e transfer oldu.

TAKIMI KÜME DÜŞTÜ KENDİSİ BUNDESLİGA'DA KALDI

Galatasaray altyapısından yetişen Ozan Kabak, 11 milyon euro karşılığında Stuttgart'ın yolunu tutmuştu. Devre arasından transfer olan Ozan, takımı bir alt lige düşse de kısa sürede gösterdiği performansla Budesliga'da kalmayı başardı.

15 MİLYON EURO ÖDENDİ 5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

19 yaşındaki savunma oyuncusu sözleşmesinde bulunan 15 milyon euroluk serbest kalma bedeli ödenerek transfer oldu. Ozan Kabak, Alman ekibiyle 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Schalke Ozan'ı böyle duyurdu

