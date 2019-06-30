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  • Son Güncelleme: 30.06.2019 15:41

Son dakika: Kabak imzayı attı! İşte yeni takımı...

de son dakika haberi... Geçen sezon devre arasında 'dan Stuttgart'a 11 milyon karşılığı transfer olan 19 yaşındaki , 15 milyon karşılığında 'nin yolunu tuttu.

Ozan Kabak imzayı attı! İşte yeni takımı...

Bundesliga'da beklenen gerçekleşti. Milli futbolcumuz Kabak, Almanya Birinci Ligi (Bundesliga) ekiplerinden 04'e transfer oldu.

TAKIMI KÜME DÜŞTÜ KENDİSİ BUNDESLİGA'DA KALDI
altyapısından yetişen Ozan Kabak, 11 milyon karşılığında Stuttgart'ın yolunu tutmuştu. Devre arasından transfer olan Ozan, takımı bir alt lige düşse de kısa sürede gösterdiği performansla Budesliga'da kalmayı başardı.

15 MİLYON EURO ÖDENDİ 5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
19 yaşındaki savunma oyuncusu sözleşmesinde bulunan 15 milyon euroluk serbest kalma bedeli ödenerek transfer oldu. Ozan Kabak, Alman ekibiyle 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Schalke Ozan'ı böyle duyurdu

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