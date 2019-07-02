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  • 03.07.2019 00:18
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 00:18

Kadınlar 'nda ilk finalist

Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın yarı finalinde ile karşı karşıya geldi. ABD, İngiltere'yi 2-1 yenerek finale yükseldi.

Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu

Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın yarı finalinde ile karşı karşıya geldi.

ABD, 10. dakikada Christen Press ve 31. dakikada 'ın golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. İngiltere'nin golünü 19. dakikada Ellen Toni White kaydetti.

İngiliz futbolcu Steph Houghton'ın 84. dakikada penaltı atışından yararlanamadığı mücadeleyi ABD, 2-1 kazanarak adını finale yazdırdı.

İngiltere Milli Takımı'nda forma giyen Millie Bright, 86. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Kupadaki diğer yarı final mücadelesinde yarın Hollanda ile İsveç karşılaşacak.


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