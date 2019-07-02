Galatasaray, Jimmy Durmaz'ı transfer ettiğini Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Jimmy Durmaz ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Şimdi futbolseverler Jimmy Durmaz kimdir, kaç yaşında sorularına yanıt arıyor.
JİMMY DURMAZ KİMDİR?
Jimmy Durmaz, 22 Mart 1989 yılında İsveç'im Örebro kentinde dünyaya geldi. Futbol hayatına BK Forward takımında başlayan Durmaz, daha sonra İsveç futbolunun önemli takımlarından Malmö'ye transfer oldu.
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