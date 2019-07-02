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  • 02.07.2019 20:29
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 20:29

Galatasaray'ın yeni transferi , kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray transfer gündeminde yer alan r'ı renklerine bağladı. Jimmy Durmaz ile 3 yıllık anlaşma sağlandı. Şimdi taraftarlar Galatasaray'ın yeni transferi sorusuna yanıt arıyor. Peki, Jimmy Durmaz kimdir kaç yaşında, nereli? İşte kariyeri...

Galatasaray'ın yeni transferi Jimmy Durmaz kimdir?

Galatasaray, Jimmy Durmaz'ı transfer ettiğini Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Jimmy Durmaz ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Şimdi futbolseverler Jimmy Durmaz kimdir, kaç yaşında sorularına yanıt arıyor.

JİMMY DURMAZ KİMDİR?

Jimmy Durmaz, 22 Mart 1989 yılında İsveç'im Örebro kentinde dünyaya geldi. Futbol hayatına BK Forward takımında başlayan Durmaz, daha sonra İsveç futbolunun önemli takımlarından Malmö'ye transfer oldu.

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