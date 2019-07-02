Medipol Başakşehir, geçtiğimiz yıl Sivasspor'da forma giyen tecrübeli golcü Muhammet Demir'i renklerine kattı. İstanbul ekibi transferi twitterdan paylaştığı video ile duyururken, resmi sitesinde yayınladığı mesajla da golcü oyuncuya "Hoş geldin Muhammet Demir" dedi.

Başakşehir'den yapılan açıklama:

Kulübümüz, son olarak Demir Grup Sivasspor Kulübü'nde forma giyen forvet oyuncusu Muhammet Demir ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde kulüp CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Muhammet Demir'e hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.