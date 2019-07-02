La Gazzetta dello Sport'ta Udinese'nin Nestorovski'yi transfer edeceğini belirten haberde, Galatasaray'ın sürpriz hamlesine de yer verildi.

Bonservisi Watford'da olan ve geçtiğimiz sezon Udinese'de kiralık olarak forma giyen ve 16 karşılaşmada 6 gole imza atan Stefano Okaka'nın Galatasaray'a transfer olabileceğinin altı çizildi.

2016-17 sezonunun başında Watford'a transfer olan Okaka, Premier Lig'de şu ana kadar 36 maçta forma giydi ve 5 gol 1 asistle mücadele etti.