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  • 02.07.2019 16:41
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 16:41

İtalyanlar 'ın yeni forvetini duyurdu! (Son dakika transfer i)

İtalya'da yayın yapan La Gazzetta Dello t, Udinese'nin forveti Okaka'nın 'ın transfer listesinde olduğunu iddia etti. Bonservisi Watford'da bulunan yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon Udinese'de 16 maçta forma giyip 6 gol atmıştı.

İtalyanlar Galatasaray'ın yeni forvetini duyurdu

La Gazzetta dello t'ta Udinese'nin Nestorovski'yi transfer edeceğini belirten haberde, 'ın sürpriz hamlesine de yer verildi.

Bonservisi Watford'da olan ve geçtiğimiz sezon Udinese'de kiralık olarak forma giyen ve 16 karşılaşmada 6 gole imza atan 'nın Galatasaray'a transfer olabileceğinin altı çizildi.

2016-17 sezonunun başında Watford'a transfer olan Okaka, Premier Lig'de şu ana kadar 36 maçta forma giydi ve 5 gol 1 asistle mücadele etti.

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