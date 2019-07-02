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'ta de sıcak hafta! Kagawa ve için görüşülecek

Yönetim suskunluğunu bozmaya hazırlanıyor. Anlaşma sağlanan ’un i resmiyet kazanacak. Kagawa için Dortmund’la son pürüzler giderilecek. için de Başkanı ikna edilmeye çalışılacak.

Kartal’da sıcak hafta
Beşiktaş'ta hareketli hafta başlıyor. Şu ana kadar de resmi bir adım atamayan Siyah-Beyazlı yönetim bu hafta 3 isim üzerinde yoğunlaşacak. Bunların en başında ABD'li Tyler Boyd geliyor. Yönetim Guiamaraes'le son pürüzleri gidermeye çok yaklaştı.

DORTMUND'LA ANLAŞMA YAKIN
Yönetim Boyd'a imza attırır attırmaz bu kez Kagawa'nın transferine odaklanacak. Avcı'nın kadroda görmek istediği Kagawa için Dortmund'la anlaşmanın çok yakın olduğu öğrenildi.



KAGAWA'DAN KARTAL PENÇESİ
'da bulunan Kagawa Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda arkadaşlarıyla birlikte kartal pençesi yapması bu transferin gerçekleşeceği sinyallerini güçlü şekilde verdi.



UMUT İÇİN GÖRÜŞÜLECEK
Bu arada Fikret Orman için Başkanı Mestan'la görüşecek. Bu transferin de olumlu sonuçlanması bekleniyor.

ORKAN'A GÜVENOYU
Orkan Çınar'ın takımda kalmasını isteyen 'nın kararı Orkan'ı sevindirdi.

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