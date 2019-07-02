Beşiktaş'ta hareketli hafta başlıyor. Şu ana kadar transferde resmi bir adım atamayan Siyah-Beyazlı yönetim bu hafta 3 isim üzerinde yoğunlaşacak. Bunların en başında ABD'li Tyler Boyd geliyor. Yönetim Guiamaraes'le son pürüzleri gidermeye çok yaklaştı.
DORTMUND'LA ANLAŞMA YAKIN
Yönetim Boyd'a imza attırır attırmaz bu kez Kagawa'nın transferine odaklanacak. Avcı'nın kadroda görmek istediği Kagawa için Dortmund'la anlaşmanın çok yakın olduğu öğrenildi.
KAGAWA'DAN KARTAL PENÇESİ
Japonya'da bulunan Kagawa Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda arkadaşlarıyla birlikte kartal pençesi yapması bu transferin gerçekleşeceği sinyallerini güçlü şekilde verdi.
UMUT İÇİN GÖRÜŞÜLECEK
Bu arada Fikret Orman Umut Meraş için Bursaspor Başkanı Mestan'la görüşecek. Bu transferin de olumlu sonuçlanması bekleniyor.
ORKAN'A GÜVENOYU
Orkan Çınar'ın takımda kalmasını isteyen Abdullah Avcı'nın kararı Orkan'ı sevindirdi.
DORTMUND'LA ANLAŞMA YAKIN
Yönetim Boyd'a imza attırır attırmaz bu kez Kagawa'nın transferine odaklanacak. Avcı'nın kadroda görmek istediği Kagawa için Dortmund'la anlaşmanın çok yakın olduğu öğrenildi.
KAGAWA'DAN KARTAL PENÇESİ
Japonya'da bulunan Kagawa Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda arkadaşlarıyla birlikte kartal pençesi yapması bu transferin gerçekleşeceği sinyallerini güçlü şekilde verdi.
UMUT İÇİN GÖRÜŞÜLECEK
Bu arada Fikret Orman Umut Meraş için Bursaspor Başkanı Mestan'la görüşecek. Bu transferin de olumlu sonuçlanması bekleniyor.
ORKAN'A GÜVENOYU
Orkan Çınar'ın takımda kalmasını isteyen Abdullah Avcı'nın kararı Orkan'ı sevindirdi.
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