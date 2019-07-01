GALATASARAY transferde hız kesmiyor... Sarı-Kırmızılı yönetim geçtiğimiz hafta daha önce anlaşma sağladığı oyunculardan Ryan Babel, Adem Büyük ve Valentine Ozornwafor'a imza attırarak kadrosunu daha da güçlendirmeyi başarmıştı. Sarı-Kırmızılılar bu hafta da transfer şovuna devam ederek taraftarının yüzünü güldürmek istiyor.

SIRADA 3 İSİM VAR

Cimbom daha önce anlaşma sağladığı oyunculardan Jimmy Durmaz, Yusuf Erdoğan ve Şener Özbayraklı'ya da imza attıracak.

Bu oyuncuların transferlerindeki tüm pürüzlerin giderildiği ve bir sorun kalmadığı öne sürüldü.