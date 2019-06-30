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  • 30.06.2019 19:31
  • Son Güncelleme: 30.06.2019 19:31

A , galibiyetle veda etti | - : 58-59

2019 FIBA 'nda mücadele eden A , C Grubu'ndaki üçüncü ve 'ı 59-58 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı ve turnuvaya galibiyetle veda etti.

Potanın perileri galibiyetle veda etti

A mız, 2019 FIBA 'na galibiyetle veda etti.

ve 'ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda A , Sırbistan'ın Niş şehrindeki Cair Spor Merkezi'nde ile karşı karşıya geldi. Gruptaki Macaristan'ı 59-58 mağlup etmesine karşın ilk iki maçı kaybettiği için gruptan çıkma şansını yitiren milliler, turnuvaya veda etti. Macaristan bu mağlubiyete rağmen gruptan çıkarken, gruptan çıkacak ikinci takımı ise Slovenya - maçı belirleyecek.

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