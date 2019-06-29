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Galatasaray 3 futbolcunun transferini birden açıkladı

Sarı-Kırmızılılar, transferde bombaları art arda patlattı. ’le 3, ’le 2, ’la 4 yıllık sözleşme imzalandğıını duyurdu.

Galatasaray'da şov başladı

Galatasaray imza şova başladı... Sarı- Kırmızılılar dün daha önce anlaşma sağladı 3 futbolcunun transferini birden açıkladı. Galatasaray, Ryan Babel'le 3, Adem Büyük'le 2, Valentine Ozornwafor'la ise 4 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Cimbom'un en flaş transferi olan Hollandalı Babel, senelik 2.5 milyon Euro+2 milyon Euro imza parası alacak. Bonservisi elinde olan Adem Büyük'e ise 2 sene için 7.5 milyon TL ödenecek.

OZORNWAFOR İÇİN 300 BİN EURO
Galatasaray, Ozornwafor için kulübü Enyimba'ya 300 bin Euro bonservis bedeli ödeneyceğini duyurdu. Ozornwafor'a da 2019-2020 sezonu için 100 bin Euro ödenecek. 20 yaşındaki stoperin önümüzdeki sezon kiralık olarak gönderilmesi planlanıyor.

CENGİZ: BİZDE TRANSFER BİTMEZ
G.SARAY Başkanı , 3 transferin açıklanması sonrası, "Bizde transfer bitmez. 12 ay boyunca çalışma sürer" diye konuştu.

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