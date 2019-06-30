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  • 01.07.2019 01:31
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 01:38

Kupası'nda Madagaskar son 16 turunda!

B Grubu'nda 'nın ardından son 16 turuna çıkan takım, tarihinde ilk kez turnuvaya katılan Madagaskar oldu.

Madagaskar son 16 turunda!

Kupası B Grubu'nda Madagaskar ve , son 16 turuna yükseldi.

'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın B Grubu'nda 3. ve son karşılaşmalar yapıldı.

Madagaskar, tur atlamayı garantileyen Nijerya'yı Nomenjanahary'nin 13 ve Andriamahitsinoro'nun 53. dakikada attığı golleriyle 2-0 mağlup etti.

Gine de Nduwarugira'nın gördüğü kırmızı kart yüzünden 78 dakika 10 kişi oynamak zorunda kalan Burundi'yi Yattara'nın 25 ve 52. dakikadaki golleriyle 2-0 yendi.

Bu sonuçla puanını 7'ye çıkaran Madagaskar, tarihinde ilk kez katıldığı Afrika Uluslar Kupası'nda grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi. 6 puanda kalan Nijerya ise ikinciliğe geriledi.

Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16'ya kalıyor.

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