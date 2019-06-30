Bugünkü
Takvim

’nin rakibi oldu

, normal süresi 0-0 biten maçta ’ı penaltılarla eledi. Yarı finalde ’nin rakibi oldu.

Şili’nin rakibi Peru oldu
Copa Amerika'da normal süresi 0-0 biten mücadelenin ardından penaltılarda Uruguay'a 5-4 üstünlük sağlayan Peru, yarı finale çıktı. penaltılarda 5'te 5 yaptı. Urugay'da Suarez penaltı atışını gole çeviremedi ve Peru yarı finale yükselerek Şili'nin rakibi oldu. Önceki gece oynanan maçta Şili de 'yı penaltılarla eleyerek yarı finale çıkmıştı. Peru ile Şili arasındaki yarı final maçı 4 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriŞili’nin rakibi Peru oldu
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri