Şili’nin rakibi Peru oldu

Copa Amerika'da normal süresi 0-0 biten mücadelenin ardından penaltılarda Uruguay'a 5-4 üstünlük sağlayan Peru, yarı finale çıktı. Peru penaltılarda 5'te 5 yaptı. Urugay'da Suarez penaltı atışını gole çeviremedi ve Peru yarı finale yükselerek Şili'nin rakibi oldu. Önceki gece oynanan maçta Şili de Kolombiya'yı penaltılarla eleyerek yarı finale çıkmıştı. Peru ile Şili arasındaki yarı final maçı 4 Temmuz Perşembe günü oynanacak.
- Spor
- 30.06.2019
- Gazete
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