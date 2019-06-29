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  • 30.06.2019 01:35
  • Son Güncelleme: 30.06.2019 01:35

Kupa Amerika'da Şili'nin rakibi Peru oldu

(CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da (Copa America) Uruguay’ı penaltı atışlarıyla 5-4 yenen Peru yarı finale çıktı.

Kupa Amerika'da Şili'nin rakibi belli oldu
Normal süresi golsüz sona eren maçta Uruguay'ı penaltı atışlarıyla eleyen Peru yarı finale yükseldi.

(CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da (Copa America) Uruguay'ı penaltı atışlarıyla 5-4 yenen Peru yarı finale çıktı.

Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın çeyrek finalinde Uruguay ile Peru, Salvador kentindeki Fonte Nova Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Mücadelenin normal süresi golsüz sona erince yarı finalisti belirlemek için penaltı atışlarına gidildi. 'in kaçırdığı atışlarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Peru adını yarı finale yazdırdı.

Galatasaraylı , Peru karşısında Uruguay Milli Takımı'nın kalesini korudu.

Peru, yarı finalde Şili ile karşılaşacak.

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