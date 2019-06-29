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  • 30.06.2019 07:43
  • Son Güncelleme: 30.06.2019 07:43

Son dakika: inde flaş gelişme! onay verdi...

Çifte kupalı sezonun adına yıldızı olan , ikinci kez Sarı-Kırmızılı kulüpte maceraya atılmaya hazırlanıyor. ’ın Onyekuru’nun bir kez daha Galatasaray’a kiralanmasına onay verdiği, maddi detayların önümüzdeki hafta içinde görüşüleceği bildirildi.

Onyekuru'da flaş gelişme!

'un kısa bir süre öncesine kadar inden ümidi neredeyse tamamen kesmek üzere olduğu Nijeryalı futbolcu, sürpriz bir şekilde tekrar 'la anlaşma sağladı. Ayrıca kulübü 'ın da Onyekuru'nun bir kez daha Galatasaray'a kiralanmasına onay verdiği, maddi detayların önümüzdeki hafta içinde görüşüleceği bildirildi.

KUPADA ŞANS BULAMAYINCA...
Şu sıralarda Nijerya ile 'nda bulunan, ancak bir türlü şans bulamayan Onyekuru, bu nedenle kendisini takip eden Everton temsilcilerini etkileme fırsatını da kaçırmış oldu. İngiliz kulübünün oyuncuyu tekrar kiralama formülüne pozitif yaklaşmasının sebebinin de bu olduğu öğrenildi.

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