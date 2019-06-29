Cim Bom'un kısa bir süre öncesine kadar transferinden ümidi neredeyse tamamen kesmek üzere olduğu Nijeryalı futbolcu, sürpriz bir şekilde tekrar Galatasaray'la anlaşma sağladı. Ayrıca kulübü Everton'ın da Onyekuru'nun bir kez daha Galatasaray'a kiralanmasına onay verdiği, maddi detayların önümüzdeki hafta içinde görüşüleceği bildirildi.

KUPADA ŞANS BULAMAYINCA...

Şu sıralarda Nijerya Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda bulunan, ancak bir türlü şans bulamayan Onyekuru, bu nedenle kendisini takip eden Everton temsilcilerini etkileme fırsatını da kaçırmış oldu. İngiliz kulübünün oyuncuyu tekrar kiralama formülüne pozitif yaklaşmasının sebebinin de bu olduğu öğrenildi.