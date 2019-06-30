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'nin yeni transferi , oynadığı la değil, özel hayatıyla gündem oluyor!

Müthiş bir yetenek... Ama oynadığı la değil, özel hayatıyla gündem oluyor... ’ta pokerde bir gecede 150 bin dolar kazandı... Bir keresinde de kumardan aldığı 75 bin doları takside unuttu. Bu nedenle dan kovuldu. İşte ’nin yeni yıldızı ...

Alemin kralı!
Yeni sezonun şampiyon kadrosunu kurmak isteyen Fenerbahçe'de ilk imza Max Kruse ile gelmişti. Sarı lacivertliler, Alman golcüyle 3 yıllık anlaşma sağlandığını resmen açıkladı. Kruse'nin dışında özel hayatındaki tutkuları da dikkat çekiyor. Bu özelliği de Alman basınına sürekli manşet oldu.

14 SAAT POKER ARALIKSIZ OYNADI
Kruse, şimdiye kadar pokerden yaklaşık 150 bin dolar kazandı. Dünya Poker Şampiyonası'nda 14 saat masasından kalkmayarak bu işe ne kadar önem verdiğini gösterdi.



75 BİN DOLARI TAKSİDE UNUTTU
Kruse poker masasında kazandığı 75 bin doları takside unutmasıyla da Alman basınında günlerce yer almıştı. Olay o kadar mesele edildi ki kariyerine mal oldu.



NUTELLA CANAVARI MAX KRUSE
Alman Milli Takım hocası Löw bu olay sonrası onu milli takımdan kesti. Kruse sigara içmiyor ama nargileyi seviyor. Nutella da tutkuları arasında. Ona 'Nutella Canavarı' da diyorlar.

BİRAZ FAZLA RAHAT!
Kruse takım arkadaşları tarafından dürüst bir insan olarak tanımlanıyor. Ama rahat tavırları çoğu zaman göze batıyor.

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