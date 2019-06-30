Yeni sezonun şampiyon kadrosunu kurmak isteyen Fenerbahçe'de ilk imza Max Kruse ile gelmişti. Sarı lacivertliler, Alman golcüyle 3 yıllık anlaşma sağlandığını resmen açıkladı. Kruse'nin futbol dışında özel hayatındaki tutkuları da dikkat çekiyor. Bu özelliği de Alman basınına sürekli manşet oldu.
14 SAAT POKER ARALIKSIZ OYNADI
Kruse, şimdiye kadar pokerden yaklaşık 150 bin dolar kazandı. Dünya Poker Şampiyonası'nda 14 saat masasından kalkmayarak bu işe ne kadar önem verdiğini gösterdi.
75 BİN DOLARI TAKSİDE UNUTTU
Kruse poker masasında kazandığı 75 bin doları takside unutmasıyla da Alman basınında günlerce yer almıştı. Olay o kadar mesele edildi ki milli takım kariyerine mal oldu.
NUTELLA CANAVARI MAX KRUSE
Alman Milli Takım hocası Löw bu olay sonrası onu milli takımdan kesti. Kruse sigara içmiyor ama nargileyi seviyor. Nutella da tutkuları arasında. Ona 'Nutella Canavarı' da diyorlar.
BİRAZ FAZLA RAHAT!
Kruse takım arkadaşları tarafından dürüst bir insan olarak tanımlanıyor. Ama rahat tavırları çoğu zaman göze batıyor.
14 SAAT POKER ARALIKSIZ OYNADI
Kruse, şimdiye kadar pokerden yaklaşık 150 bin dolar kazandı. Dünya Poker Şampiyonası'nda 14 saat masasından kalkmayarak bu işe ne kadar önem verdiğini gösterdi.
75 BİN DOLARI TAKSİDE UNUTTU
Kruse poker masasında kazandığı 75 bin doları takside unutmasıyla da Alman basınında günlerce yer almıştı. Olay o kadar mesele edildi ki milli takım kariyerine mal oldu.
NUTELLA CANAVARI MAX KRUSE
Alman Milli Takım hocası Löw bu olay sonrası onu milli takımdan kesti. Kruse sigara içmiyor ama nargileyi seviyor. Nutella da tutkuları arasında. Ona 'Nutella Canavarı' da diyorlar.
BİRAZ FAZLA RAHAT!
Kruse takım arkadaşları tarafından dürüst bir insan olarak tanımlanıyor. Ama rahat tavırları çoğu zaman göze batıyor.
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