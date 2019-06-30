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Fenerbahçe için büyük feda! Konoplyanka gemileri yaktı

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Transfer operasyonuna tam anlamıyla start veren sarı-lacivertliler görüştükleri oyuncuları birer birer kadroya katmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Konoplyanka ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler kulübü ile bonservis sorunu ile karşı karşıya kaldı. Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye gelmek için büyük bir fedakarlıkta bulundu. İşte detaylar...

30.06.2019 01:37 - Son Güncelleme: 30.06.2019 01:38
Fenerbahçe için büyük feda! Konoplyanka gemileri yaktı

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı.

Fenerbahçe için büyük feda! Konoplyanka gemileri yaktı

Takımda birçok isimle yollarını ayıran sarı-lacivertliler sil baştan bir kadro yapılanmasına gidiyor.

Fenerbahçe için büyük feda! Konoplyanka gemileri yaktı

Gelecek sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak isteyen sarı-lacivertlilerde boşa atacak tek bir kurşun yok.

Fenerbahçe için büyük feda! Konoplyanka gemileri yaktı

Geçtiğimiz sezonki transfer başarısızlığını tekrar etmek istemeyen sarı-lacivertli kurmaylar ince eleyip sık dokuyor.

Fenerbahçe için büyük feda! Konoplyanka gemileri yaktı

Transferde Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda çalışmalarına devam eden Fransız sportif direktör Damien Comolli, görüşmelerde büyük yol katetti.

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