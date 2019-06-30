Fenerbahçe için büyük feda! Konoplyanka gemileri yaktı
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Transfer operasyonuna tam anlamıyla start veren sarı-lacivertliler görüştükleri oyuncuları birer birer kadroya katmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Konoplyanka ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler kulübü ile bonservis sorunu ile karşı karşıya kaldı. Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye gelmek için büyük bir fedakarlıkta bulundu. İşte detaylar...
30.06.2019 01:37
- Son Güncelleme: 30.06.2019 01:38
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