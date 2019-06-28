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Vedat savaşı yeniden başladı! 'ye daha iyi teklif sundu

’ın için 3.5 milyon Euro+futbolcu önerisinin ardından hareket geçti. Başkan , G.Saray'ın önerisinden daha cazip bir teklifle kapıyı çaldı. Vedat Muriç savaşı yeniden başladı.

Vedat savaşı yeniden başladı
Transfer sezonunun flaş simlerinden birisi olan Vedat Muric için Rizespor, Fenerbahçe ve Galatasaray cephesinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Vedat için Rizespor'a 3.5 milyon Euro+futbolcu teklifinde bulunan Galatasay'a Fenerbahçe'den karşı hamle geldi.

FENERBAHÇE BİR ADIM ÖNDE
Fenerbahçe'nin Vedat Muric için son yaptığı teklifin Galatasaray'ınkinden fazla olduğu belirtilirken nakit olarak önerilen paranın 4 milyon Euro civarında olduğu bildirildi.



VEDAT MURİC DİRENİYOR...
Bu arada Çaykur Rizespor'un yönetiminin Vedat'a sözleşme uzatma teklifinde bulunduğu ancak golcü futbolcunun bu teklifi kabul etmediği de gelen haberler arasında.



BU İŞ BU HAFTA BİTSİN!
Rize Başkanı Hasan Kartal'ın son teklif sonrası Başkan 'u arayarak, "Gelin bu işi bu hafta bitirelim" dediği de öğrenildi.

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