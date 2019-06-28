Fenerbahçe'den heyecanlandıran paylaşım!

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe'de oldukça hareketli zamanlar yaşanıyor. Yeni sezona şampiyon olacak bir kadro kurmayı planlayan Sarı-lacivertliler ilk atağını yaptı.

GALATASARAY DETAYI!

Fenerbahçe transferi duyurmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarları heyacanlandırdı.

Fenerbahçe'nin yaptığı bu paylaşımı saat 19.05'te yapması dikkat çekti. İşte o paylaşım...