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  • 28.06.2019 19:33
  • Son Güncelleme: 28.06.2019 19:37

i resmen açıklıyor!

'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Takımda birçok isimle yollarını ayıran Fenerbahçe, sil baştan bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor. Buna göre ilk transferini resmen duyurmaya hazırlanan Kanarya, ilk atağını yaptı. .

Fenerbahçe'den heyecanlandıran paylaşım!

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan 'de oldukça hareketli zamanlar yaşanıyor. Yeni sezona şampiyon olacak bir kadro kurmayı planlayan Sarı-lacivertliler ilk atağını yaptı.

GALATASARAY DETAYI!

Fenerbahçe i duyurmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarları heyacanlandırdı.
Fenerbahçe'nin yaptığı bu paylaşımı saat 19.05'te yapması dikkat çekti. İşte o paylaşım...

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