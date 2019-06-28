Galatasaray, Hollandalı oyuncu Ryan Babel ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını Kamuoyun Adınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

İmza parası olarak 2.5 milyon Euro ödenecek Hollandalı oyuncu yıllık 2.5 milyon Euro net ücret alacak.

Sarı Kırmızılılar transferi resmi sosyal medya hesaplarından paylaştıkları video ile duyurdu.

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