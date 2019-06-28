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  • 28.06.2019 19:45
  • Son Güncelleme: 28.06.2019 20:10

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, eski Beşiktaşlı futbolcu ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Babel Galatasaray'da!

, Hollandalı oyuncu ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını Kamuoyun Adınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

İmza parası olarak 2.5 milyon Euro ödenecek Hollandalı oyuncu yıllık 2.5 milyon Euro net ücret alacak.

Sarı Kırmızılılar transferi resmi sosyal medya hesaplarından paylaştıkları video ile duyurdu.

Detaylar Geliyor...

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