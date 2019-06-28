Fenerbahçe Max Kruse transferini bitirdi. Son dakika haberine göre Max Kruse, Fenerbahçe ile 3 yıllık ön sözleşme imzaladı. Transferin netleşmesiyle birlikte Max Kruse kimdir, kaç yaşında, nereli sorularına yanıt aranmaya başlandı.

MAX KRUSE KİMDİR?

19 Mart 1988 tarihinde Almanya'nın Reinbek kentinde doğan Max Kruse 31 yaşında. Deneyimli golcü futbolcu santrafor, forvet arkası ve on numara mevkilerinde oynayabiliyor.

1,80 boyunda ve sol ayaklı olan Kruse, Werder Bremen kulübünün altyapısında yetişti. Ardından Werder Bremen A Takıma yükselen Kruse, St.Pauli takımına transfer oldu.