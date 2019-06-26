FENERBAHÇE'DE stoper mevkisi için girişimler devam ederken 'eski dost' Simon Kjaer için somut bir adım atıldı. Danimarkalı stoperi 1 yıllığına kiralamak isteyen Sarı-Lacivertliler Kjaer'e Sevilla'da aldığı ücreti teklif ettiler. Sevilla'ya da kiralama bedeli olarak 1.5 milyon Euro önerildi. Fenerbahçe bu rakamın üzerine çıkmak istemiyor. Geçtiğimiz hafta tatil için ailesi ile birlikte İstanbul'a gelen Kjaer transfer için ilk sinyali vermişti. Geçtiğimiz günlerde stoper takviyesi yapan Sevilla'da Kjaer biraz geri palana atılmış durumda. Bunun dışında Sevilla, Kjaer'i Eljif Elmas transferinde takas olarak da kulanmayı planlıyor.

TARAFTAR KJAER'İ İSTİYOR

FENERBAHÇE taraftarı sanel alemde attığı mesajlarla Kjaer'i takımda görmek istediklerini belirttiler.