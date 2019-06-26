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  • 26.06.2019 09:48
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 10:21

Son dakika haberi: 'la yollarını ayırdığını açıkladı

Son dakika haberine göre; Kulübü, 2012 yılından bu yana sarı-lacivertlilerde bulunan 'ın takımdan gönderildiğini resmen açıkladı. Mehmet Topal ile Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ilgileniyor.

F.Bahçe'de deprem! Kaptan ile yollar ayrıldı

kaptanı ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Mehmet Topal 2012 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyiyordu.

'Mehmet Topal'a teşekkürlerimizle' başlığıyla yapılan resmi açıklama şöyle;

"Kulübümüze 2012 yılından beri hizmet etmekte olan, önemli başarılarımızda katkısı bulunan ve kaptanlarımız arasında yer alan Mehmet Topal ile yollarımız, dün akşam itibariyle karşılıklı anlaşılarak ayrılmıştır.

Bu kararın hem Fenerbahçemize hem Mehmet Topal'a hayırlı olmasını dileriz. Kendisine bugüne kadarki tüm hizmetleri ve kulübümüze yaptığı değerli katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz."

MEHMET TOPAL'DAN AÇIKLAMA:

Öte yandan Mehmet Topal'ın menajeri Batur Altıparmak, sosyal medya hesabından oyuncusunun ayrılık sonrası sözlerini aktardı.

Topal'ın ayrılık ifadeleri şöyle;

"Fenerbahçe Spor Kulübü'ne transfer olduğum Haziran 2012'den bu yana tek isteğim ve amacım; bu asırlık çınarın başarılara imza atmasına katkı sağlamaktı. Bunun için de terimin son damlasını kadar çalıştım, çabaladım. Ancak özellikle bu sezon boyunca yaşanan yorucu olaylar nedeniyle; ne kulübüme, ne de bana daha fazla zarar gelmemesi için zor, hatta çoğu kişinin cesaret edemeyeceği bir karar aldım. Kulüp yönetimi ile yaptığımız görüşmeler sonucu 2019-2020 sezonuna ait alacaklarımı bırakarak sözleşmemi fesih etme konusunda dün akşam itibariyle ortak bir karar üzerinde uzlaşma sağlandı. Teşekkürlerimle - Mehmet Topal"

Yıllık 2.6 milyon € kazanan ve primlerle kazancı 3 milyon €'ya yaklaşan Mehmet Topal'ın takımdan ayrılmasıyla Fenerbahçe'nin maaş bütçesinde önemli bir yer açıldı.

SÜRPRİZ TALİP

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrükspor'da Başkan Süleyman Hurma, 33 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'ye teklif götüreceklerini açıklamıştı.

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