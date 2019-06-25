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  • 26.06.2019 00:26
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 00:26

'yı 2-1 yenen çeyrek finalde 'nın rakibi oldu

Kadınlar 'nda 'yı 2-1 yenen , çeyrek finale çıktı. Hollanda çeyrek finalde ile eşleşirken, çeyrek finale kalan 8 takımın 7'si Avrupa kıtasından oldu.

Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
, 'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finalde 'nın rakibi oldu

Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen organizasyondaki son 16 turu maçında, Hollanda ve Japonya karşılaştı.

Rennes'te bulunan Roazhon Park Stadı'nda oynanan mücadelede Hollanda, 17. dakikada Lieke Martens'in attığı golle öne geçti. Japonya Yui Hasegawa'nın 43. dakikada attığı golle beraberliği yakaladı. Lieke Martens 90+1'de penaltıdan attığı golle sonucu belirledi ve Hollanda maçı 2-1 kazandı.

Hollanda çeyrek finalde İtalya ile eşleşirken, çeyrek finale kalan 8 takımın 7'si Avrupa kıtasından oldu.

Kupada çeyrek final eşleşmeleri söyle:

Norveç-İngiltere

Fransa-ABD

Almanya-İsveç

İtalya-Hollanda

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