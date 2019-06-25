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Fenerbahçe'nin ilgilendiği Kjaer'den haber var! Menajerinden transfer açıklaması!

Geçtiğimiz dönem tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Fenerbahçe önümüzdeki sezon için şampiyon olacak kadroyu kurmayı planlıyor. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Simon Kjaer ile ilgili menajerinden flaş bir açıklama geldi. Sarı-lacivertliler, Skrtel ile ortak bir nokta da buluşamamış ve stoper bölgesine başka arayışlara girmişti. Fenerbahçeli kurmaylar stoper transferi için çalışmalarına son sürat devam ediyor. İşte Simon Kjaer'in menajerinin açıklamalarından öne çıkan satır başları...

25.06.2019 19:13 - Son Güncelleme: 25.06.2019 19:14
Fenerbahçe'nin ilgilendiği Kjaer'den haber var! Menajerinden transfer açıklaması!


Fenerbahçe'nin eski yıldızı Simon Kjaer ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Kjaer'den haber var! Menajerinden transfer açıklaması!

Sarı-lacivertliler transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Kjaer'den haber var! Menajerinden transfer açıklaması!

Fenerbahçeli kurmaylar 2 hafta içinde 3-4 önemli transferin biteceği müjdesini vermişti.

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Kjaer'den haber var! Menajerinden transfer açıklaması!

Transferde UEFA'nın kararının belirleyeceği olacağı sarı-lacivertlilerde gözler çıkacak kararda.

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Kjaer'den haber var! Menajerinden transfer açıklaması!

Bütün bu gelişmeler yaşanırken Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Simon Kjaer'den haber var.

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