Fenerbahçe'nin ilgilendiği Kjaer'den haber var! Menajerinden transfer açıklaması!
Geçtiğimiz dönem tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Fenerbahçe önümüzdeki sezon için şampiyon olacak kadroyu kurmayı planlıyor. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Simon Kjaer ile ilgili menajerinden flaş bir açıklama geldi. Sarı-lacivertliler, Skrtel ile ortak bir nokta da buluşamamış ve stoper bölgesine başka arayışlara girmişti. Fenerbahçeli kurmaylar stoper transferi için çalışmalarına son sürat devam ediyor. İşte Simon Kjaer'in menajerinin açıklamalarından öne çıkan satır başları...
25.06.2019 19:13
- Son Güncelleme: 25.06.2019 19:14
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