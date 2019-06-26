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geçen sezon kaleci mevkine 25 milyon tl harcadı

Yeni sezon açılacak ama Yanal kara kara düşünüyor. Geçtiğimiz sezon kaleye harcanan 25 milyon TL için çözüm olmadı. Kadroda olmayan Kameni’nın 1 yıl daha sözleşmesi var. Volkan’ın kalıp kalmayacağı belli değil! Teklif yapılan olmadı. Sıradaki aday Ankaragücü’nden Altay.

Fener’in kalesi açık veriyor

ÖNÜMÜZDEKİ sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için yoğun mesai harcayan F.Bahçe'de en büyük belirsizlik kaleci mevkinde yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler geçen sezon için kaleci mevkisine 25 milyon TL harcamasına rağmen istediği sonuca ulaşamadı.

CARLOS KAMENİ ELDE KALDI
GEÇEN sezon lig kadrosuna alınmayan 2.2 milyon Euro ücretli Kameni'nin 1 yıl daha sözleşmesi var. Kaptan Volkan Demirel'in Fenerbahçe'de 1 yıl daha kalıp kalmayacağı belirsiz.

MERT GÜNOK DA İSTEDİ AMA...
ALTYAPIDAN yetişen için 'den olumsuz sonuç alınamadı. Şu anda Harun 1.5 milyon Euro, Berke Özer 700 bin TL, Erten Ersu ise 300 bin TL kazanıyor.

REKABETTEN SONUÇ ALINACAK!
TAKVİYE için için şu anda 1 numaralı aday Ankaragücü kalecisi Altay Bayındır. Yanal, kaleci mevkinde rekabetten sonuç olmaya çalışacak. Yabancı kaleci ise düşünülmüyor..

KALACAK MI!
VOLKAN Demirel'in takımda kalıp kalmayacağı belli değil. Ancak kalma ihtimali daha yüksek görünüyor.

KAMENİ SIRF ZARAR
KADRO dışı olan yılda 2.2 milyon Euro alıyor. İsteyen kulüp çıkmadı...

BERKE KİRALIK GİDEBİLİR
BERKE Özer'in 1 yıllığına kiralanması seçenekler arasında. Kalması halinde yedek kalması yüksek görünüyor.

BEKLENENİ VEREMEDİ
GEÇEN sezon transfer edilen Harun Tekin, bekleneni bir türlü veremedi.

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