Fenerbahçe'de kriz! Ersun Yanal biletini kesmişti ancak...

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren ve gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Emre Belözoğlu, Aleksandar Kolarov ve Ljubomir Fejsa ile anlaşma sağlayan ve Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultunsunda oyuncu arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerde teknik ekibin canını sıkan bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

24.06.2019 22:36 - Son Güncelleme: 24.06.2019 22:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





