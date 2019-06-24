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Fenerbahçe'de kriz! Ersun Yanal biletini kesmişti ancak...

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren ve gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Emre Belözoğlu, Aleksandar Kolarov ve Ljubomir Fejsa ile anlaşma sağlayan ve Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultunsunda oyuncu arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerde teknik ekibin canını sıkan bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

24.06.2019 22:36 - Son Güncelleme: 24.06.2019 22:56
Fenerbahçe'de kriz! Ersun Yanal biletini kesmişti ancak...

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de takviye çalışmalarına hız verildi.

Fenerbahçe'de kriz! Ersun Yanal biletini kesmişti ancak...

Gelecek sezon 20. şampiyonluğunu kazanarak 4. yıldızı takmak isteyen sarı-lacivertliler, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.

Fenerbahçe'de kriz! Ersun Yanal biletini kesmişti ancak...

Sarı Kanarya, ilk olarak Wolfsburg forması giyen Murat Sağlam ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de kriz! Ersun Yanal biletini kesmişti ancak...

Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "3-4 tane önemli transferi 10-12 gün içerisinde açıklayacağız." diyerek taraftarı heyecanlandırmıştı.

Fenerbahçe'de kriz! Ersun Yanal biletini kesmişti ancak...

Koç'un işaret ettiği isimler ise Emre Belözoğlu, Ljubomir Fejsa ve Aleksandar Kolarov...

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