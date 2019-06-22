Devre arasında gittiği Stuttgart'ın Bundesliga'dan düşmesi sonrası ayrılık kararı alan Ozan Kabak'ın yeni adresi merak konusu. Genç yıldızın gideceği takım, Galatasaray'ı da çok yakından ilgilendiriyor. Eğer Ozan, Almanya dışında bir takıma giderse Sarı-Kırmızılılar yetiştirme bedeli olarak 750 bin Euro olacak. Ancak genç yıldız Almanya'da kalırsa kurallar gereği G.Saray para kazanamayacak.