Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Eskişehirspor'dan bedelsiz olarak transfer ettiği ve kısa zamanda Şenol Güneş'in gözüne girip ilk 11'de formayı kapan Dorukhan İngiltere yolcusu. Genç oyuncuyu isteyen son Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Liverpool'un Beşiktaş'a 15 milyon Euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi. İngiliz kulübünün yetkililerinin önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği ve Siyah-Beyazlı oyuncuyla ve Beşiktaş'la bir görüşme yapacağı belirlendi.
Eğer anlaşma sağlanırsa 14 Ağustos'ta Vodafone Park'ta oynanacak Chelsea- Liverpool Süper Kupa maçında Dorukhan Liverpool forması giyecek. Genç yıldızı Juventus da istiyor.
Eğer anlaşma sağlanırsa 14 Ağustos'ta Vodafone Park'ta oynanacak Chelsea- Liverpool Süper Kupa maçında Dorukhan Liverpool forması giyecek. Genç yıldızı Juventus da istiyor.
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