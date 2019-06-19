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’dan Dorukhan Toköz için 15 milyon Euro

’un Dorukhan’ı renklerine katmak için 15 milyon Euro teklif edeceği öğrenildi. Eğer anlaşma sağlanırsa 'ta 'ta oynanacak Chelsea- Liverpool Süper Kupa maçında Dorukhan Liverpool forması giyecek. Genç yıldızı da istiyor.

Liverpool’dan Dorukhan'a 15 milyon
'ın geçtiğimiz sezon 'dan bedelsiz olarak transfer ettiği ve kısa zamanda 'in gözüne girip ilk 11'de formayı kapan Dorukhan İngiltere yolcusu. Genç oyuncuyu isteyen son Şampiyonlar Ligi Şampiyonu 'un Beşiktaş'a 15 milyon Euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi. İngiliz kulübünün yetkililerinin önümüzdeki günlerde 'a geleceği ve Siyah-Beyazlı oyuncuyla ve Beşiktaş'la bir görüşme yapacağı belirlendi.



Eğer anlaşma sağlanırsa 'ta 'ta oynanacak Chelsea- Liverpool Süper Kupa maçında Dorukhan Liverpool forması giyecek. Genç yıldızı da istiyor.

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