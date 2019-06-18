EURO

penceresininresmenaçılmasınınardından çalışmalarınıyoğunlaştıran'dabüyük bomba patlıyor...yönetim listesininen tepesindeyer alan'nıntransferinde adımadım mutlu sonayaklaşıyor.orta alan oyuncusuile prensip anlaşmasınavaranile pazarlıklarda dason noktaya geldi.Aradaki farkınolduğubelirtiliyor.radyocu ve gazeteci'nın'atransferiiçin sadece 1 adımkaldı" ifadesini kullandı.Bu adım daiki kulübün anlaşmayavarması.yaşındaki'in transferdeki olmazsa olmazlarından birisi...'ın orta alandaki tüm problemlerini çözecek yetenek ve tecrübeli sahip.Ole gazetesine konuşan Banega, "Gelecek planlarım arasında ülkeme dönmek yok. Sevilla ile sözleşmem var ancak ne olacağı bilinmez" ifadesini kullandı.