Transfer penceresinin resmen açılmasının ardından çalışmalarını yoğunlaştıran Galatasaray'da büyük bomba patlıyor... Sarı-Kırmızılı yönetim listesinin en tepesinde yer alan Sevilla'lı Ever Banega'nın transferinde adım adım mutlu sona yaklaşıyor.
1.5 MİLYON EURO FARK VAR
Arjantinli orta alan oyuncusu ile prensip anlaşmasına varan Cimbom, Sevilla ile pazarlıklarda da son noktaya geldi. Aradaki farkın 1.5 milyon Euro olduğu belirtiliyor.
MUTLU SON ÇOK YAKINDA
Arjantinli radyocu ve gazeteci Luis Fregossi, "Banega'nın Galatasaray'a transferi için sadece 1 adım kaldı" ifadesini kullandı. Bu adım da iki kulübün anlaşmaya varması.
TERİM'İN OLMAZSA OLMAZI!
30 yaşındaki Banega, Fatih Terim'in transferdeki olmazsa olmazlarından birisi... Tangocu, Galatasaray'ın orta alandaki tüm problemlerini çözecek yetenek ve tecrübeli sahip.
ARJANTİN'E DÖNMEM!
Ole gazetesine konuşan Banega, "Gelecek planlarım arasında ülkeme dönmek yok. Sevilla ile sözleşmem var ancak ne olacağı bilinmez" ifadesini kullandı.
1.5 MİLYON EURO FARK VAR
Arjantinli orta alan oyuncusu ile prensip anlaşmasına varan Cimbom, Sevilla ile pazarlıklarda da son noktaya geldi. Aradaki farkın 1.5 milyon Euro olduğu belirtiliyor.
MUTLU SON ÇOK YAKINDA
Arjantinli radyocu ve gazeteci Luis Fregossi, "Banega'nın Galatasaray'a transferi için sadece 1 adım kaldı" ifadesini kullandı. Bu adım da iki kulübün anlaşmaya varması.
TERİM'İN OLMAZSA OLMAZI!
30 yaşındaki Banega, Fatih Terim'in transferdeki olmazsa olmazlarından birisi... Tangocu, Galatasaray'ın orta alandaki tüm problemlerini çözecek yetenek ve tecrübeli sahip.
ARJANTİN'E DÖNMEM!
Ole gazetesine konuşan Banega, "Gelecek planlarım arasında ülkeme dönmek yok. Sevilla ile sözleşmem var ancak ne olacağı bilinmez" ifadesini kullandı.
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