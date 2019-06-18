Bugünkü
Takvim

’ten Vedat’a kanca

Yıldız futbolcunun menajeri , “’ten teklif aldık. Görüşmeler sürüyor” dedi...

Anderlecht’ten Vedat’a kanca
G.Saray ve F.Bahçe'nin transfer etmek için uğraştığı Çaykur Rizesporlu Vedat Muriç'e yeni bir talip çıktı. Kosovalı golcünün menajeri Haluk Canatar, "Belçika ekibi Anderlecht teklif yaptı. Ülkemizde çok büyük camialar var. Bu camiaların da ilgisi var. Vedat'la kariyer planlaması hakkında konuştuk. Avrupa arenesında görev almak istiyor. Görüşmeler sürüyor. Neler olacağını göreceğiz" diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriAnderlecht’ten Vedat’a kanca
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri