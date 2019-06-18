Anderlecht’ten Vedat’a kanca

G.Saray ve F.Bahçe'nin transfer etmek için uğraştığı Çaykur Rizesporlu Vedat Muriç'e yeni bir talip çıktı. Kosovalı golcünün menajeri Haluk Canatar, "Belçika ekibi Anderlecht teklif yaptı. Ülkemizde çok büyük camialar var. Bu camiaların da ilgisi var. Vedat'la kariyer planlaması hakkında konuştuk. Avrupa arenesında görev almak istiyor. Görüşmeler sürüyor. Neler olacağını göreceğiz" diye konuştu.