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bir gurbetçi oyuncuyu daha bitirme aşamasında.

Mert Müldür an meselesi
Yeni sezonun ilk transferini Murat Sağlam'ı alarak yapan Sarı- Lacivertliler, ile görüşmelerini sürdürüyor. Rapid Wien'de forma giyen ve Lucescu döneminde milli davet alan 20 yaşındaki oyuncu için Sarı- Lacivertliler oyuncunun menajeriyle çok olumlu bir görüyme yaptı. Mert Müldür stoper ve sağ bekte görev yapabiliyor.

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