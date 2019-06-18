Mert Müldür an meselesi

Yeni sezonun ilk transferini Murat Sağlam'ı alarak yapan Sarı- Lacivertliler, Mert Müldür ile görüşmelerini sürdürüyor. Rapid Wien'de forma giyen ve Lucescu döneminde milli davet alan 20 yaşındaki oyuncu için Sarı- Lacivertliler oyuncunun menajeriyle çok olumlu bir görüyme yaptı. Mert Müldür stoper ve sağ bekte görev yapabiliyor.
- Spor
- 18.06.2019
- Gazete
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