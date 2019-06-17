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Galatasaray Ever Banega ile anlaştı! işte maliyeti...

Sezonu iki kupayla kapatan ve Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray transferde hareketli günler yaşıyor. Transfer sezonunun açılmasıyla vitesi yükselten sarı-kırmızılılar son olarak Sevilla'da top koşturan dünyaca ünlü yıldız Ever Banega ile büyük oranda anlaştı. Fox Sports muhabirinin verdiği bilgiye göre Arjantinli orta saha sarı-kırmızılılar ile 3 yıllık imzaya çok yakın. İşte detaylar...

17.06.2019 22:26 - Son Güncelleme: 17.06.2019 22:27
Galatasaray Ever Banega ile anlaştı! işte maliyeti...

Sarı kırmızılı ekip gelecek sezon için transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.

Galatasaray Ever Banega ile anlaştı! işte maliyeti...

Takımdan gönderilecek ve transfe edilecek isimler konusunda koşuşturma sürerken, Cimbom'un listesindeki Ever Banega'yla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray Ever Banega ile anlaştı! işte maliyeti...

Fox Sports muhabiri Jorge Baravalle, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Galatasaray'ın Ever Banega transferini bitirdiğini iddia etti.

Galatasaray Ever Banega ile anlaştı! işte maliyeti...

Bravalle yaptığı paylaşımda, sarı kırmızılı ekibin Banega'yı 3 yıllığına renklerine bağlayacağını va transferin Galatasaray'a maliyetinin 4 milyon euro olacağını duyurdu.

Galatasaray Ever Banega ile anlaştı! işte maliyeti...

Bravelle ayrıca, Cimbom'un transferi bu hafta içerisinde resmen duyuracağını ifade etti.

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