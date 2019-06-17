Galatasaray Ever Banega ile anlaştı! işte maliyeti...
Sezonu iki kupayla kapatan ve Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray transferde hareketli günler yaşıyor. Transfer sezonunun açılmasıyla vitesi yükselten sarı-kırmızılılar son olarak Sevilla'da top koşturan dünyaca ünlü yıldız Ever Banega ile büyük oranda anlaştı. Fox Sports muhabirinin verdiği bilgiye göre Arjantinli orta saha sarı-kırmızılılar ile 3 yıllık imzaya çok yakın. İşte detaylar...
17.06.2019 22:26
- Son Güncelleme: 17.06.2019 22:27
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