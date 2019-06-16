Murat Sağlam ve menajeri Muzzy Özcan'ın fazla para istemesi sonunda Trabzonspor'un masadan kalktığı iddiası sorulan Ağaoğlu, "Trabzonspor masadan kalkmaz, masadan kaldırır, kaldırdık arkadaşları. Buraya gelip şu kulüp bu kulüp diye ağzını açtığı anda o kulübe gideceksin. Bizim temel prensibimiz budur" diye konuştu.