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Başkanı 'ndan açıklaması!

Murat Sağlam ve menajeri 'ın fazla para istemesi sonunda 'un masadan kalktığı iddiası sorulan , "Trabzonspor masadan kalkmaz, masadan kaldırır" dedi.

Trabzon masadan kaldırır!

Murat Sağlam ve menajeri Muzzy Özcan'ın fazla para istemesi sonunda Trabzonspor'un masadan kalktığı iddiası sorulan Ağaoğlu, "Trabzonspor masadan kalkmaz, masadan kaldırır, kaldırdık arkadaşları. Buraya gelip şu kulüp bu kulüp diye ağzını açtığı anda o kulübe gideceksin. Bizim temel prensibimiz budur" diye konuştu.

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