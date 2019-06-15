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  • 15.06.2019 15:12
  • Son Güncelleme: 15.06.2019 15:20

Son dakika haberi: ilk transferini açıkladı

Trabzonspor'la anlaşma sağlayamayan ardından 'yle anlaşan Wolfsburglu milli futbolcu sağlık kontrolünden geçti. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada genç futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Fenerbahçe ilk transferini açıkladı

transferi resmi internet sitesinden duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Kulübümüz, Almanya ekibi VfL Wolfsburg II'de forma giyen ve sözleşmesi sona ermekte olan ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı.

21 yaşındaki oyuncuya sarı lacivertli forma altında başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü'

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