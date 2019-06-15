Fenerbahçe transferi resmi internet sitesinden duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Kulübümüz, Almanya ekibi VfL Wolfsburg II'de forma giyen ve sözleşmesi sona ermekte olan Murat Sağlam ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı.



21 yaşındaki oyuncuya sarı lacivertli forma altında başarılar dileriz.



Fenerbahçe Spor Kulübü'