Fenerbahçe transferi resmi internet sitesinden duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
'Kulübümüz, Almanya ekibi VfL Wolfsburg II'de forma giyen ve sözleşmesi sona ermekte olan Murat Sağlam ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı.
21 yaşındaki oyuncuya sarı lacivertli forma altında başarılar dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü'
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