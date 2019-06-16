Fenerbahçe ​Beko, Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında Anadolu Efes'i konuk etti. Fenerbahçe Beko, büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmada Efes'i 82-73 mağlup etti ve seriyi 2-2'ye getirdi.

FENER KAÇTI EFES KOVALADI

MAÇA sert savunmma ile başlayan F.Bahçe Beko 15 sayıya öne fırlasa da ilk periyot 25-15 sona erdi. F.Bahçe devreyi 42-37 önde geçti.

SON SÖZÜ F.BAHÇE SÖYLEDİ

3. periyoda A. Efes 6-0 ile başladı ve öne geçti. Mola sonrası toparlanan Fenerbahçe Melli ve Sloukas ile skor katkısı alınca final periyoduna 62-57 önde girdi. Efes 2.45 kala 72- 72'yi bulsa da Fenerbahçe Beko maçı 82-73 kazandı.

REAKSİYON VERDİK MAÇI KAZANDIK!

FENERBAHÇE Beko Coach'u Obradovic, "Son yenilgi sonrası oyuncularımın reaksiyon vereceğini biliyordum. Öyle de oldu" dedi. Taraftara teşekkür eden Sırp coach, "Efes kaliteli bir takım. 5. maça hazır olmalıyız" dedi.

ATAMAN SANAL ALEMDEKİ HESAPLARINI KAPATTI!

ANADOLU Efes Coachu Ergin Ataman final serisinin 4. maçı sonrasında "Sosyal medya hasaplarımı kapattım. Şimdi artık kafam rahat" açıklamasını yaptı.