Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 82-73 mağlup etti ve seriyi 2-2'ye getirdi.

Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, takım halinde etkili oyunuyla farkı açtı ve rakibi karşısında üstünlüğü kurdu. Bitime 1 dakika kala farkı 13 sayıya kadar çıkaran Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 10 sayılık farkla 25-15 önde tamamladı. İkinci çeyrekte toparlanan konuk ekip Anadolu Efes, farkı kapatamasa da bitime 04:03 kala Sertaç ile farkı 3'e, (36-33) bitime 1 dakika kala da Moerman ile 1'e kadar indirdi (38-37) ancak ilk yarı 42-37 Fenerbahçe Beko üstünlüğü ile sona erdi.

EFES ​ÜÇÜNCÜ PERİYOTA ETKİLİ BAŞLADI

Üçüncü periyota etkili başlayan Anadolu Efes, periyot bitimine 9 dakika kala eşitliği sağladı. (42-42) Ardından Beaubois'in serbest atışıyla karşılaşmada ilk kez öne geçen Anadolu Efes, (42-43) sonrasında farkı 5 sayıya kadar çıkarsa da Fenerbahçe Beko, bitime 03:08 kala Melli'nin serbest atışıyla tekrar öne geçmeyi başardı. (54-53) Üçüncü periyot sonuna doğru kontrolü tekrar eline almayı başaran ev sahibi Fenerbahçe Beko, son periyota 62-57 önde girdi.

KIRAN KIRANA MÜCADELE

Son periyota Sloukas'ın üçlüğü ile başlayan Fenerbahçe Beko, bitime 08:02 kala Melih ile farkı 9 sayıya kadar çıkardı. (69-60) Son periyotu büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada, oyun kontrolünü sağlayan Anadolu Efes, bitime 05:31 kala Moerman'ın üç sayılık basketi ile farkı 4 sayıya kadar indirdi. (69-65) Kıran kırana ve karşılıklı basketlerle devam eden oyunda Anadolu Efes, bitime 02:47 kala Micic'in üç sayılık basketiyle eşitliği sağlamayı başardı. (72-72) Mola dönüşü Melih Mahmutoğlu'nun art arda basketleriyle Fenerbahçe Beko bitime 01:15 kala farkı tekrar 7 sayıya kadar çıkardı. (79-72) Kalan saniyelerde oyun kontrolünü bırakmayan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 82-73 galip ayrıldı.

ERGİN ATAMAN'A TEPKİ

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk ederken sarı-lacivertli taraftarlar önceki karşılaşmalarda olduğu gibi rakip takımın başantrenörü Ergin Ataman'a tepki gösterdi.

Serinin ikinci ve üçüncü maçlarına kulaklıkla çıkan Ataman, dördüncü mücadale öncesinde de salona kulaklık takarak çıktı.

Ataman'ın salona gelişiyle Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nu dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, "Ergin Ataman küfür etsene" şeklinde tezahüratta bulundu.

Sarı-lacivertliler, Ataman'ı isminin anons edilmesi sırasında da yuhaladı.

Ataşehir'deki ilk maçta olduğu gibi Anadolu Efes teknik heyet ve yedek oyuncularının bulunduğu bölümün arkasındaki tribünde polisler yer aldı.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Anadolu Efes karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi.

Tribünlerin büyük bölümünü dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, müsabaka öncesi takımlarına destek verdi.

Az sayıdaki Anadolu Efes taraftarları da kendilerine ayrılan bölümde takımlarını destekledi.