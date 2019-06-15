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  • 15.06.2019 22:49
  • Son Güncelleme: 15.06.2019 22:49

Diagne, da 'ı sildi

Sezonu gol kralı olarak kapatan , da gündem olan bir hareket yaptı. Senegalli oyuncu, Instagram hesabından Galatasaray yazısını kaldırırken bu durum iddialarını da güçlendirdi.

Diagne Galatasaray'ı sildi!

Geçtiğimiz sezon 'i gol kralı olarak tamamlayan , futbolundan çok özel hayatındaki davranışları ile konuşuluyordu. Devre arasında 'dan 'a 13 milyon euro bonservis bedeli ile olan Senegalli futbolcunun sarı-kırmızılı takımdan ayrılması gündemdeydi. Mbaye Diagne, hesabındaki Galatasaray yazısını kaldırdı ve golcü oyuncunun bu hareketi ayrılığın kesinleştiği şeklinde yorumlandı.

30 GOL ATTI

Galatasaray'da Mbaye Diagne sosyal medyadan Galatasaray yazısını sildi. Senegalli futbolcunun bu hareketi ayrılığın belgesi olarak yorumlandı. Devre arasında Kasımpaşa'dan 13 milyon euroya transfer olan Diagne, geçtiğimiz sezonu 30 golle krallık tacını takmıştı.

AL SHABAB İLE ANILIYOR

Golcü futbolcunun adı Arabistan takımlarından Al Shabab ile anılıyor. Senegalli futbolcu sosyal medya hesabından Al Shabab'taki bazı oyuncuları da takip etmeye başlamıştı. Transferin en kısa zamanda açıklanması bekleniyor.

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