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  • 16.06.2019 11:00
  • Son Güncelleme: 16.06.2019 11:00

'de yılın takası! LeBron James'li Lakers'ta

Bu sezon 'da oldukça başarısız bir performans sergileyerek play-offların dışında kalan LeBron James'li , önümüzdeki sezona damga vuracak bir kadro yapılanması için kolları sıvadı.

NBA'de yılın takası gerçekleşti

'de yılın takası gerçekleşti! , 'i takıma katmak için tüm imkanlarını seferber etti.

Önümüzdeki sezon şampiyonluk parolasıyla sezona girmek isteyen Los Angeles Lakers, takıma dev bir yıldızı kazandırdı. Los Angeles Kulübü, New Orleans Pelicans'ın süperstarı Anthony Davis'i takas yoluyla takımına kattı.

Los Angels, Davis karşılığında Lonzo Ball, Brandon Ingram ve Josh Hart'ı Pelicans'a gönderdi. Bunun yanı sıra Lakers 2019'daki 4. sıra draft hakkını ve bir sonraki iki tane birinci sıra draft hakkını New Orleans Kulübü'ne devretti.

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