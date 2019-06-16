Bugünkü
Takvim

'tan seferi

Yönetici , ’ye giderek konusunda temaslarda bulunacak. yönetimi, ’un tranfseri sırasında iyi ilişkiler kurduğu Everton kulübünü ikna etmenin yolalrını arayacak...

Kartal'dan Lookman seferi

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu sonrası hücum bölgesini takviye etmek için harekete geçen 'ta hedef Ademola Lookman... Siyah-Beyazlılar, İngiliz kanat oyuncusu için resmi girişimlere başlıyor.

KISA SÜRE İÇİNDE GİDİLECEK
YÖNETİCİ Umut Güner'in kısa süre içinde 'ye gitmesi bekleniyor. Güner, Everton kulübü ile masaya oturacak ve Lookman için kiralama teklifinde bulunacak.

BEŞİKTAŞ ÇOK ISRARCI OLACAK​
CENK Tosun'un i sırasında Everton yönetimiyle çok iyi ilişkiler kuran Beşiktaş'ın Ademola Lookman konusunda çok ısrarcı olduğu gelen bilgiler arasında.

24 RESMİ MAÇTA FORMA GİYD

21 yaşındaki Nijerya asıllı İngiliz yıldız geçen sezon Everton formasıyla 24 resmi maçta oynadı. 1 gol atıp 2 asist yapan Lookman müthiş sürati ile dikkatleri üzerine çekiyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBeşiktaş'tan Ademola Lookman seferi
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri