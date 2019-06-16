Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu sonrası hücum bölgesini takviye etmek için harekete geçen Beşiktaş'ta hedef Ademola Lookman... Siyah-Beyazlılar, İngiliz kanat oyuncusu için resmi girişimlere başlıyor.

KISA SÜRE İÇİNDE GİDİLECEK

YÖNETİCİ Umut Güner'in kısa süre içinde İngiltere'ye gitmesi bekleniyor. Güner, Everton kulübü ile masaya oturacak ve Lookman için kiralama teklifinde bulunacak.

BEŞİKTAŞ ÇOK ISRARCI OLACAK​

CENK Tosun'un transferi sırasında Everton yönetimiyle çok iyi ilişkiler kuran Beşiktaş'ın Ademola Lookman konusunda çok ısrarcı olduğu gelen bilgiler arasında.

24 RESMİ MAÇTA FORMA GİYD

21 yaşındaki Nijerya asıllı İngiliz yıldız geçen sezon Everton formasıyla 24 resmi maçta oynadı. 1 gol atıp 2 asist yapan Lookman müthiş sürati ile dikkatleri üzerine çekiyor.