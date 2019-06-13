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Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor! İlk görüşme gerçekleşti

Önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın listesine göre hareket eden Beşiktaş yönetimi birçok oyuncuyu gündemine aldı. Bu kapsamda önceki senelerde takıma yıldız isimler kazandıran Umut Güner transferde devreye girdi ve ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. İşte transferin detayları...

13.06.2019 22:35 - Son Güncelleme: 13.06.2019 22:54
Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor! İlk görüşme gerçekleşti

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor.

Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor! İlk görüşme gerçekleşti

Teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaşan siyah-beyazlılar, transfer harekatına başladı.

Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor! İlk görüşme gerçekleşti

Bu transfer harekatında geçtiğimiz senelerde takıma birçok yıldız ismi katan Umut Güner başrolü oynayacak.

Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor! İlk görüşme gerçekleşti

Güner, Abdullah Avcı'nın gözdesi olan oyuncunun temsilcileri ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

İşte transferin detayları...

Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor! İlk görüşme gerçekleşti

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Everton'ın 21 yaşındaki kanat oyuncusu Ademola Lookman'ı takibe aldı.

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