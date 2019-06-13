Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor! İlk görüşme gerçekleşti
Önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın listesine göre hareket eden Beşiktaş yönetimi birçok oyuncuyu gündemine aldı. Bu kapsamda önceki senelerde takıma yıldız isimler kazandıran Umut Güner transferde devreye girdi ve ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. İşte transferin detayları...
13.06.2019 22:35
- Son Güncelleme: 13.06.2019 22:54
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