Mbaye Diagne için son dakika açıklaması! Twitter'dan paylaştı
Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan renklerine bağladığı Mbaye Diagne hayal kırıklığı yaratmıştı. Galatasaray'dan ayrılacağı iddiaları kuvvet kazanan Mbaye Diagne'nin Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın anlaştığı ifade ediliyordu. Konuyla ilgili olarak kulübün medya direktörü Ahmad Al-Masoud'dan açıklama geldi
15.06.2019 10:53
- Son Güncelleme: 15.06.2019 10:53
Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmayı planlayan Galatasaray, kadrosundaki bazı oyuncuları satarak kaynak yaratmayı planlıyor.
Sarı-kırmızılı takım, özellikle sezonu gol kralı olarak tamamlayan Mbaye Diagne'yi satarak önemli bir bonservis bedeli elde etmek istiyor.
Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan 10 milyon euro karşılığında transfer edilen Senegalli golcü ile Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın ilgilendiği ve hatta oyuncuyla anlaştığı iddia ediliyordu.
Kulübün medya sorumlusu Ahmad Al Masoud sosyal medya hesabı üzerinden çıkan haberlerle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Al Masoud, Diagne ile ilgili "Bu tarz haberler bazı Türk medyasının oyuncuyu Suudi kulüplerine pazarlamak için kullandığı bir yöntem" ifadelerini kullandı.