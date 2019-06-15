Al Shabab Diagne için serveti gözden çıkardı

G.SARAY mental açıdan problemler yaşayan Mbaye Diagne için Arabistan kulübü Al Shabab ile el sıkışmak üzere... Cimbom, Senegalli golcüsü için 17 milyon Euro istedi. Al Shabab 13 milyon Euro verdi. Aslan'a 15'e indi.

YILDA 4 MİLYON EURO ALACAK

TRANSFER görüşmeleri ise sürüyor. Arabistan kulübü, Mbaye Diagne ile yıllığı 4 milyon Euro'dan 4 yıllığına anlaşmaya vardı.

DİAGNE İÇİN SERVET AKITACAK

G.SARAY transfere onay verdiği anda Diagne Al Shabab'ın yolunu tutacak. Arap kulübü toplamda 190 milyon lira harcayacak.

13 MİLYON EURO VERMİŞTİ

G.SARAY Diagne'yi geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro (3 milyon Euro'su prim)'ya transfer etmişti.