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Stuttgart’ta çok başarılı bir yarım sezon geçiren genç stoper ile anlaştı. Fransız kulübünün için 13 milyon ödeyeceği ifade ediliyor

Monaco prensi Ozan Kabak
Türk futbolunun en önemli yeteneklerinden biri olan Ozan Kabak, Fransa yolcusu... Geçen sezon devre arasında 11 milyon Euro karşılığında Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan 19 yaşındaki stoper Monaco ile anlaşma sağladı. Stuttgart'ın küme düşmesi sonrası takımdan ayrılma kararı alan Ozan kısa sürede gösterdiği performasla adından söz ettirdi. Monaco'nun genç yıldızın bonservisi için 13 milyon Euro ödeyeceği ifade ediliyor.

ALMANYA'NIN EN İYİ ÇAYLAĞI
Stuttgart formasıyla 15 karşılaşmaya çıkan ve 3 gol atan , Bundesliga yönetimi tarafından 'sezonun en iyi çaylak futbolcusu' ödülüne layık görülmüştü.

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